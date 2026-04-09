Stagflazione e responsabilità condivisa | ora riscopriamo la lezione di Tarantelli

Negli anni successivi alla crisi del petrolio del 1973, si è diffuso il termine stagflazione per descrivere una situazione economica caratterizzata da inflazione elevata e crescita stagnante o recessiva. La crisi energetica, provocata dalla guerra del Kippur, ha portato a variazioni significative nei prezzi dell'energia e a ripercussioni sulla produzione e sui consumi. Questi eventi hanno segnato un punto di svolta nelle dinamiche economiche mondiali, introducendo nuove sfide per le politiche di stabilità.

Nel 1973, la guerra del Kippur scatenò la prima crisi del petrolio. Da allora abbiamo tutti imparato una parola nuova: la stagflazione, cioè un aumento dell’inflazione con una contemporanea stagnazione della crescita, se non una vera a propria recessione. Abbiamo anche capito che la stagflazione rende quasi controproducenti i due strumenti tradizionali della politica economica: la politica di bilancio in deficit mirante a sostenere la crescita rischia di alimentare ulteriore inflazione e la politica monetaria che dovrebbe combattere l’inflazione può farlo solo se aggrava la recessione. Risultato: più inflazione e meno crescita. Tutti gli economisti si mossero allora alla ricerca di una terza gamba della politica economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stagflazione e responsabilità condivisa: ora riscopriamo la lezione di Tarantelli Leggi anche: Cnddu sull'episodio di violenza contro un giovane con disabilità: "La comunità educante è chiamata a una responsabilità condivisa" Dalle comunità alle scuole: la salute uditiva dei bambini è una responsabilità condivisaIl 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Udito, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un appuntamento internazionale... Stagflazione: perché la guerra in Medio Oriente spaventa i mercati e gli effetti concreti sulla nostra vita quotidianaStagflazione 2026: cosa significa per consumatori, prezzi, mutui e risparmi tra guerra, petrolio caro e crescita in rallentamento ... greenme.it Torna l'incubo stagflazione: ecco con quali settori difendersi e su che borse puntareIl presidente Usa che parla di escalation in Medio Oriente evoca lo spettro della stagflazione. La Bce vede il carovita al 3,1%, l’Ocse taglia le stime sul pil. Ma non tutti gli investimenti soffrono ... milanofinanza.it