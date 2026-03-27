Dalle comunità alle scuole | la salute uditiva dei bambini è una responsabilità condivisa

Il 3 marzo si tiene la Giornata Mondiale dell’Udito, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della salute uditiva. In questa occasione si evidenzia l’attenzione rivolta alle comunità e alle scuole, coinvolgendo diversi attori nel mantenimento della capacità uditiva dei bambini. L’evento rappresenta un momento di confronto sulle strategie di prevenzione e tutela dell’udito in età evolutiva.

Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Udito, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un appuntamento internazionale dedicato alla promozione della salute uditiva in tutte le fasi della vita. Il tema scelto per il 2026 — “From communities to classrooms: hearing care for all children” — pone al centro dell’attenzione la tutela dell’udito in età infantile, richiamando l’importanza della prevenzione e dell’individuazione precoce dei disturbi uditivi nei bambini. Intervenire precocemente significa garantire opportunità. Secondo l’OMS, molte forme di perdita uditiva in età pediatrica sono prevenibili o trattabili, soprattutto se intercettate tempestivamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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