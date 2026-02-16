Cnddu sull' episodio di violenza contro un giovane con disabilità | La comunità educante è chiamata a una responsabilità condivisa

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha condannato con fermezza l'aggressione a un ragazzo di 17 anni con disabilità avvenuta a Silvi, in provincia di Teramo, dopo che il giovane è stato colpito con violenza da alcuni coetanei. La notizia ha fatto scalpore perché il fatto si è verificato in un’area frequentata da studenti e famiglie, sollevando immediatamente il timore di una crescente intolleranza nel territorio. La comunità educante si trova ora a dover assumere un ruolo più attivo per prevenire simili episodi.

Sull’accaduto è in corso un’indagine da parte della Procura minorile competente. L’episodio presenta profili di particolare rilevanza sotto il piano giuridico, educativo e sociale. La Costituzione della Repubblica tutela in modo inderogabile la dignità della persona e sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, imponendo alle istituzioni il dovere di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo dell’individuo. In presenza di una persona con disabilità, tale obbligo assume una valenza rafforzata, anche alla luce degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità.🔗 Leggi su Chietitoday.it Una comunità unita contro la violenza: grande partecipazione per la “Stanza contro la violenza sulle donne” Trovano sull’auto un biglietto con una svastica: secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea a Milano A Milano, una famiglia ebrea è stata nuovamente vittima di un episodio antisemita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Milano: il CNDDU contro gli episodi di violenza in piazza; 7 Febbraio 2026: Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, il CNDDU lancia un appello alla comunità scolastica; Scuola e disabilità: il caso della docente esclusa riapre il tema dell’inclusione reale; Giornata nazionale contro il bullismo: l’appello per una scuola sicura e inclusiva. Sicurezza PCTO e dati Inail 2025: 1.889 studenti feriti, il CNDDU chiede a Valditara un sistema predittivo contro la crisi strutturaleIl CNDDU analizza i gravi dati Inail 2025, che contano 1.889 infortuni nei PCTO e 8 decessi totali tra gli studenti. In una lettera a Valditara, il Coordinamento denuncia una crisi strutturale e pro ... orizzontescuola.it Dopo i ripetuti del prof. Romano Pesavento, presidente del CNDDU, interventi sulla stampa e le segnalazioni pubbliche con cui ha portato all’attenzione nazionale il problema del caro affitti per docenti e personale ATA fuori sede, arriva ora anche l’intervento - facebook.com facebook