Croce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord | Critiche fantasiose non ha registrato gli interventi eseguiti

Il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, ha risposto alle affermazioni di Domenico Pettinari sulla situazione di Pescara Nord, sottolineando che le critiche sono infondate e che il consigliere non ha registrato correttamente gli interventi effettuati nella zona. Croce invita a valutare con attenzione i fatti e a evitare valutazioni basate su informazioni incomplete.

È il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, a replicare alle dichiarazioni del consigliere comunale Domenico Pettinari, relative al presunto degrado della zona nord della città. «Il consigliere Pettinari formula una lunga serie di critiche fantasiose dimostrando di non.🔗 Leggi su Ilpescara.it L'attacco di Pettinari su Pescara nord: "Abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza"Domenico Pettinari, candidato sindaco e capogruppo comunale di Pescara, denuncia lo stato di abbandono di Pescara Nord, sottolineando come il degrado richieda interventi concreti. Rc auto: a dicembre Pescara è stata la provincia che ha registrato aumenti maggioriA dicembre, Pescara ha registrato i maggiori aumenti nelle tariffe dell'assicurazione auto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Croce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord: Critiche fantasiose, non ha registrato gli interventi eseguiti; Degrado zona nord, Croce replica a Pettinari: Critiche fantasiose di chi non conosce. Qui tanti interventi fatti e da fare; Croce replica a Pettinari: La zona nord non è degradata, molti gli interventi realizzati. Croce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord: Critiche fantasiose, non ha registrato gli interventi eseguitiIl vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, replica alle critiche mosse dal candidato sindaco e capogruppo del movimento Pettinari sindaco ... ilpescara.it Pescara Nord, Croce replica a Pettinari: “Critiche non rispondenti alla realtà” Il vicepresidente del Consiglio comunale di Pescara Claudio Croce replica alle dichiarazioni del consigliere Domenico Pettinari sul presunto degrado della zona nord, define - facebook.com facebook Ulteriore replica dei congiunti del paziente in trasferimento x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.