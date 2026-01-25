Croce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord | Critiche fantasiose non ha registrato gli interventi eseguiti

Da ilpescara.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, ha risposto alle affermazioni di Domenico Pettinari sulla situazione di Pescara Nord, sottolineando che le critiche sono infondate e che il consigliere non ha registrato correttamente gli interventi effettuati nella zona. Croce invita a valutare con attenzione i fatti e a evitare valutazioni basate su informazioni incomplete.

È il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, a replicare alle dichiarazioni del consigliere comunale Domenico Pettinari, relative al presunto degrado della zona nord della città. «Il consigliere Pettinari formula una lunga serie di critiche fantasiose dimostrando di non.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

L'attacco di Pettinari su Pescara nord: "Abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza"Domenico Pettinari, candidato sindaco e capogruppo comunale di Pescara, denuncia lo stato di abbandono di Pescara Nord, sottolineando come il degrado richieda interventi concreti.

Rc auto: a dicembre Pescara è stata la provincia che ha registrato aumenti maggioriA dicembre, Pescara ha registrato i maggiori aumenti nelle tariffe dell'assicurazione auto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Croce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord: Critiche fantasiose, non ha registrato gli interventi eseguiti; Degrado zona nord, Croce replica a Pettinari: Critiche fantasiose di chi non conosce. Qui tanti interventi fatti e da fare; Croce replica a Pettinari: La zona nord non è degradata, molti gli interventi realizzati.

croce replica a pettinariCroce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord: Critiche fantasiose, non ha registrato gli interventi eseguitiIl vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, replica alle critiche mosse dal candidato sindaco e capogruppo del movimento Pettinari sindaco ... ilpescara.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.