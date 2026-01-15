Borussia Dortmund-St Pauli sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Gialloneri in scioltezza contro i kiezkicker
Il match tra Borussia Dortmund e St. Pauli si svolgerà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30. In questa partita, i gialloneri, dopo la recente vittoria contro il Werder Brema, affronteranno i kiezkicker in casa. Di seguito si trovano le formazioni, le quote e i pronostici per un confronto tra due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione.
Reduce dalla vittoria interna contro il Werder Brema il Borussia Dortmund di Kovac è impegnato ancora una volta in casa contro il St. Pauli di Blessin. I gialloneri sono attualmente secondi in classifica a +4 dal RB Lipsia che deve recuperare una partita: intanto in attesa del ritorno del doppio impegno la squadra di Kovac è la più continua in patria dopo il Bayern.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Borussia Dortmund-St. Pauli (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici
