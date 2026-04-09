Sport senza barriere | Desenzano lancia l’unione tra Olimpiadi e Para

Sabato 11 aprile, il castello di Desenzano sarà teatro del primo convegno nazionale dedicato all’atletica paralimpica, con inizio alle 15. L’evento mira a favorire l’integrazione tra atleti normodotati e persone con disabilità, promuovendo uno sport senza barriere. La manifestazione si svolgerà in un contesto storico e si concentra sulla promozione di un’idea di sport inclusivo.

Sabato 11 aprile, a partire dalle ore 15, il castello di Desenzano ospiterà il primo convegno nazionale dedicato all’atletica paralimpica per promuovere uno sport senza barriere tra atleti normodotati e persone con disabilità. L’iniziativa nasce dalla visione dell’Olympia Athletic Team, che gode del sostegno dell’Amministrazione Comunale di Desenzano. L’evento mira a trasformare l’attività fisica in un percorso accessibile a chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. Il cuore del progetto è l’eliminazione di ogni separazione categoriale. L’obiettivo finale è arrivare a un momento in cui non si debba più distinguere tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ma si possa parlare semplicemente di sport in senso universale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sport senza barriere: nuovi spazi aperti in Friuli Venezia GiuliaFVG - Il Friuli Venezia Giulia dimostra una solidità importante del sistema sportivo, con oltre 2.100 impianti e un tasso di utilizzo superiore alla media nazionale. Un patrimonio diffuso che va però ... nordest24.it

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