Moviola Pisa-Milan ‘La Gazzetta dello Sport’ promuove Fabbri Sul rigore e il rosso di Rabiot …

La moviola di Pisa-Milan ha acceso polemiche dopo che Fabbri ha preso decisioni contestate sul rigore e sul rosso a Rabiot, con la Gazzetta che gli attribuisce un giudizio positivo. La partita è stata caratterizzata da alcune scelte arbitrali che hanno diviso tifosi e commentatori, in particolare riguardo al gol annullato al Milan e alla sanzione per il centrocampista francese. La pubblicazione sportiva ha elogiato l’operato dell’arbitro, sottolineando come abbia gestito situazioni delicate in campo.

Il Milan vince ancora e lo fa in trasferta contro il Pisa. Gara difficile per i rossoneri che non brillano, ma basta la giocata di Modric sul finale per ripassare il Pisa nel secondo tempo. Com'è andato l'arbitro Michael Fabbri? Ecco la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'. "Al 16’ del primo tempo corretto il primo giallo del match per Touré (fallo su Pavlovic). La prima occasione da gol è per il Pisa: Stojilkovic si presenta davanti a Maignan e gli tira addosso ma era partito in posizione irregolare anche se il fuorigioco non viene rilevato". Spazio poi al gol annullato a Rabiot: "Nella ripresa, al 2’ annullato un gol a Rabiot per un precedente fallo di mano di Fullkrug". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moviola Pisa-Milan, ‘La Gazzetta dello Sport’ promuove Fabbri. Sul rigore e il rosso di Rabiot … Gazzetta dello Sport: “La moviola di Juventus-Napoli: Bremer-Hojlund da rigore” La partita tra Juventus e Napoli ha suscitato diverse discussioni, anche in seguito alla revisione al VAR. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot esclusivo: ‘Il mio Milan nato per vincere'” Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Pisa-Milan, moviola: mano di Füllkrug, giusto annullare il 2-0. Espulso Rabiot per proteste; Moviola Pisa-Milan: assegnato un calcio di rigore nella ripresa ai rossoneri, espulso Rabiot; Pisa-Milan la moviola, Marelli: Rabiot, ecco in cosa ha sbagliato Fabbri; E alla fine arriva Modric: 2-1 a Pisa, il Milan torna a -5 dall'Inter. Pisa-Milan, moviola: gli errori dell’arbitro ai raggi X, era da ripetere il rigore? Serata no per FullkrugLa prova dell’arbitro Michael Fabbri all’Arena Garibaldi nell’anticipo di serie A Pisa-Milan. Per l’esperto di Dazn Luca Marelli c’è un errore grave, da segnalare un rigore e un gol annullato, la movi ... sport.virgilio.it Moviola Pisa Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26Moviola Pisa Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 L’episodio chiave della moviola del match Pisa Milan, valido per la 25ª giornata ... calcionews24.com Moviola Pisa Milan Ecco cosa sta succedendo facebook Moviola #PisaMilan Ecco cosa sta succedendo x.com