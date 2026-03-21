Lo sport come inclusione | Promuove il benessere

Un progetto di riqualificazione dell’area sportiva a Molino Nuovo mira a favorire l’aggregazione giovanile. La nuova iniziativa non si concentra sulla risoluzione di un degrado preesistente, ma si inserisce in una strategia più ampia di promozione del benessere attraverso lo sport. La finalità è creare uno spazio che favorisca l’inclusione e l’attività tra i giovani della zona.

"Il progetto di riqualificazione dell’area sportiva a Molino Nuovo è parte di un’ampia visione che vuole favorire l’ aggregazione giovanile, non per sanare una situazione di degrado". Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Fantazzini, entra nel dettaglio del progetto anticipato su queste colonne (dov’è stata erroneamente riportata una dichiarazione del vicesindaco, ndr), dichiarando come proprio questa visione che volge lo sguardo ai giovani interesserà "in particolare le frazioni", e passerà attraverso "la creazione di spazi pubblici accessibili dove sia possibile praticare attività sportiva e socializzare". L’intervento, approvato in giunta e successivamente candidato a un bando Gal Appennino Bolognese, rappresenta un tassello cruciale per il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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