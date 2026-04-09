Sport e pace omaggio agli azzurri in Senato | protagonisti gli atleti di Milano-Cortina 2026

Nel Senato si è tenuto un evento dedicato agli atleti partecipanti ai Giochi di Milano-Cortina 2026, con un focus su sport e pace. Durante l'iniziativa, sono stati ricordati i protagonisti delle competizioni, evidenziando il legame tra sport e valori di solidarietà. Sono stati inoltre sottolineati i successi degli atleti italiani nelle discipline olimpiche, in una cornice di celebrazione e riconoscimento.

“ Sport e pace sono un binomio vincente. In un momento come quello che stiamo vivendo – ha dichiarato la senatrice Giusy Versace - credo sia doveroso tenere accesi i riflettori sui valori dello sport, sullo spirito olimpico e su cosa hanno rappresentato le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina, registrando record da tanti punti di vista. Per questa ragione, ho fortemente voluto oggi in Senato gli atleti azzurri protagonisti degli ultimi Giochi. Alla presenza del Presidente del Senato La Russa, del Ministro Abodi e del presidente della Commissione 7° del Senato Marti, abbiamo consegnato loro una moneta di bronzo del Senato, un... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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