quirinale mattarella consegna il tricolore agli atleti azzurri di milano cortina

Al Quirinale il presidente Mattarella ha consegnato il Tricolore agli atleti italiani che parteciperanno a Milano-Cortina 2026. La cerimonia è stata formale e toccante, con il capo dello Stato che ha augurato buona fortuna agli sportivi prima della partenza. Gli atleti hanno ricevuto simbolicamente il vessillo nazionale, pronti a rappresentare l’Italia sui palcoscenici olimpici e paralimpici.

Un incontro solenne al Quirinale ha segnato la cerimonia di consegna del Tricolore ai portabandiera degli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la delegazione azzurra composta da sportivi, tecnici e dirigenti. La rappresentanza era guidata dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale, eseguito da un quartetto d’archi del Teatro dell’Opera di Roma, seguita dagli interventi dei vertici sportivi e del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Mattarella consegna la Bandiera agli atleti di Milano-Cortina 2026

