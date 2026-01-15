La palermitana Laura Papadia uccisa a Spoleto il compagno accusato di omicidio volontario

Il 10 febbraio si terrà l’udienza preliminare a Spoleto, in cui Nicola Gianluca Romita è accusato di omicidio volontario della moglie Laura Papadia, originaria di Palermo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’indagine e sulle circostanze che hanno portato alla tragica perdita. Questo procedimento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso giudiziario volto a fare chiarezza sulla vicenda.

Fissata al 10 febbraio l'udienza preliminare a carico di Nicola Gianluca Romita per l'omicidio della moglie Laura Papadia. L'uomo, difeso dagli avvocati Luca Maori e Luca Valigi, deve rispondere di omicidio volontario aggravato dal legame coniugale, non premeditato. Nella ricostruzione accusatoria, infatti, l'omicidio della 36enne sarebbe avvenuto al culmine di una lite in camera da letto, tramite strangolamento.

Femminicidio di Spoleto, la procura: "Processate il marito di Laura Papadia" - Contestato l'omicidio volontario ma non la premeditazione ... rainews.it

