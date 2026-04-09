La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di un ente pubblico. La richiesta riguarda presunte irregolarità nelle procedure e nelle transazioni legate a un progetto di rilievo regionale. L'inchiesta ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario, con l'istanza di giudizio formale presentata davanti al tribunale competente. La vicenda riguarda un'ipotesi di reato di frode e abuso d'ufficio.

L’ex presidente di Fondazione Fiera Milano è accusato di associazione per delinquere e altri reati per la vicenda dei dossieraggi. Chiuso anche un secondo filone di indagini a carico di 81 indagati. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyberspie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati. Allo stesso tempo, i pm milanesi hanno chiuso un secondo maxi filone di indagini a carico di 81 indagati a vario titolo per associazione per delinquere, intercettazioni illegali, intrusione in sistemi informatici di rilevanza pubblica, corruzione per la cessione di dati riservati e calunnia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali

Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti...

Dossier e report di Equalize, chiesto il processo per Enrico PazzaliLa procura di Milano ha chiesto di processare l'ex presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, per i presunti dossieraggi attraverso la sua...

Si parla di: Niente maxi sequestro per la Equalize. I giudici: Difficile stabilire la cifra con precisione.

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