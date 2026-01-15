Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 16 al 18 gennaio
Ecco un'introduzione adatta: Scopri gli eventi e le sagre in programma a Salerno e provincia dal 16 al 18 gennaio. Tra le principali iniziative, a Campagna si svolgono i tradizionali
A Campagna tornano "I Fucanoli" dal 16 al 18 gennaio. Il momento clou è sabato 17 nel centro storico con l'accensione dei tradizionali falò per Sant'Antonio Abate. Previsti itinerari religiosi, enogastronomici, musica popolare e visite guidate per celebrare il santo protettore. Scopri il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio
Leggi anche: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 9 all'11 gennaio
Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 9 all'11 gennaio; Festival enogastronomici, eventi e sagre del weekend dal 9 al 12 gennaio; 26 eventi da vivere a Bologna nel 2026; Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 15 al 18 gennaio 2026.
Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 9 all'11 gennaio - A Nocera Superiore la "Notte Bianca" e la grande festa di "Febbre Italiana". salernotoday.it
Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio - A Nocera Superiore divertimento assicurato con "Febbre Italiana". salernotoday.it
Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdere - Milano, 8 gennaio 2026 – Il nuovo anno apre con un’agenda fitta di eventi in Lombardia, tra concerti di grandi nomi, sagre ... ilgiorno.it
SPECIALE WEEKEND 17 GENNAIO Palermo da 62€ a persona! Clicca sul link per visionare l’offerta https://shorturl.at/Ljv6X Porto Empedocle da 69€ a persona! Clicca sul link per visionare l’offerta https://shorturl.at/gfodh Castel di Tusa da 119€ facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.