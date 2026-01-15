Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 16 al 18 gennaio

Da salernotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un'introduzione adatta: Scopri gli eventi e le sagre in programma a Salerno e provincia dal 16 al 18 gennaio. Tra le principali iniziative, a Campagna si svolgono i tradizionali

A Campagna tornano "I Fucanoli" dal 16 al 18 gennaio. Il momento clou è sabato 17 nel centro storico con l'accensione dei tradizionali falò per Sant'Antonio Abate. Previsti itinerari religiosi, enogastronomici, musica popolare e visite guidate per celebrare il santo protettore. Scopri il. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

