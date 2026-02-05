MotoGP nei test di Sepang a dominare è la pioggia | vola la Honda con Joan Mir

La pioggia ha rovinato i primi test a Sepang. Le condizioni del meteo hanno impedito alle squadre di spingere al massimo, lasciando tutti in attesa di una giornata più favorevole. Joan Mir e la Honda sono tra i pochi a essere soddisfatti, anche se il vero lavoro in pista deve ancora cominciare.

La pioggia sul tracciato ha condizionato questa prima fase di test in previsione dell'inizio del campionato mondiale di MotoGp. La Yamaha si è "ritirata" dopo la caduta di Quartararo, bene Honda e Ducati Prima il forfait della Yamaha e poi di nuovo la pioggia incessante. Nella seconda giornata di test MotoGp a Sepang si parte con il freno a mano tirato a causa dell'acquazzone malese. È tempo di test per la MotoGp, in vista del Mondiale che prenderà il via il 28 febbraio con la tappa thailandese. Le prove di Sepang stanno già dando delle prime risposte ai nuovi assetti motociclistici, ma la pioggia costante sta condizionando non poco le prestazioni dei piloti.

