Il video di Aleix Espargaro in bicicletta tra le auto diventa virale | cosa è successo

Un video di Aleix Espargaro in bicicletta tra le auto sta circolando molto online. L’ex pilota di MotoGP, che ha lasciato le corse un anno fa per dedicarsi al ciclismo, è stato ripreso mentre pedalava in strada. Il filmato ha suscitato dibattiti sulla sicurezza di chi si sposta in bicicletta tra le auto. La clip ha attirato l’attenzione di molti utenti e appassionati.

Il breve filmato dell'ex pilota di MotoGp, che un anno fa ha seguito la passione per il ciclismo dopo aver abbandonato le moto, ha alimentato discussioni sulla sicurezza e sull'opportunità di avere comportamenti simili su strada.