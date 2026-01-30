Stop alle bombe sui civili il Comune di Modena illumina di blu la fontana del Graziosi

Questa sera, il Comune di Modena ha acceso di blu la fontana del Graziosi in largo Garibaldi. L’illuminazione arriva in segno di solidarietà per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra domenica 1 febbraio. La scelta di colorare la monumentale fontana vuole ricordare le persone che hanno perso la vita nel corso dei conflitti e sensibilizzare sull’importanza di fermare le bombe sui civili.

