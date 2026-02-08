Il campanile si illumina di blu L’iniziativa per la neurodiversità

Questa sera a Dairago il campanile della chiesa di San Genesio si è illuminato di blu. L’evento è arrivato subito dopo la Santa Messa delle 17, come segnale per sensibilizzare sulla neurodiversità. Un messaggio visibile a tutti, che mira a far riflettere e a promuovere l’ascolto delle persone con diverse capacità cognitive.

A Dairago si è acceso un messaggio. Al termine della Santa Messa di ieri delle 17, il campanile della chiesa di San Genesio si è vestito di blu, colore che richiama attenzione, ascolto, profondità. Un gesto semplice, ma potente, capace di lanciare un invito a tutta la comunità: fermarsi, guardare, riflettere. L'illuminazione del campanile segna l'inizio del progetto "Chiedimi se sono felice". L'obiettivo è ambizioso: costruire una comunità più accogliente e consapevole, capace di affrontare temi come la neurodiversità, l'autismo, le emozioni e l'empatia senza etichette, senza scorciatoie, senza riduzioni semplicistiche.

