Spaccio di droga in una sala giochi abusiva vicino a una scuola | tre arresti

Tre cittadini di Palagonia, di 26, 32 e 38 anni, sono stati arrestati dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione si è svolta in una sala giochi di via Circonvallazione, a pochi metri da un istituto scolastico di primo grado, intorno alle ore 12.00. I tre indagati erano già noti ai carabinieri per precedenti giudiziari; il 26enne risultava in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Le indagini avevano preso avvio dall'ascolto di fonti informali presenti sul territorio. Le "voci ben informate" avevano segnalato che i tre indagati avevano avviato un'attività di spaccio all'interno del locale, gestito in forma abusiva e privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa. La vicinanza con la scuola media aveva accelerato l'intervento dei militari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ostia Lido, scoperta una sala giochi abusiva camuffata da associazione sportivaNella giornata di oggi, le forze dell’ordine di Roma hanno scoperto una sala giochi abusiva nascosta dietro a un’associazione sportiva a Ostia Lido.

Controlli straordinari a Catania: sequestrati 26,5 kg di fuochi d’artificio e scoperta una sala giochi abusivaNell’ambito di un’operazione di controllo del territorio a Catania, la Polizia di Stato ha sequestrato 26,5 kg di fuochi d’artificio e individuato una sala giochi abusiva.

Temi più discussi: Bologna, due arresti per spaccio di droga; Spaccio a tutte le ore a Roma, 22 arresti dal centro alla periferia; Spacciatore butta in un bidone della spazzatura uno zaino con circa 50mila euro di cocaina; Gioia del Colle, arrestato un 45enne per spaccio di droga. In casa aveva una pistola.

Droga e contanti in casa, giovane di Maslianico arrestatoMaslianico Il 22enne aveva precedenti specifici ed era attivo nello smercio di droga nella zona ... laprovinciadicomo.it

Spaccio di droga nel Cirotano, blitz della Dda: tredici arrestiTredici persone sono finite in arresto, per dieci delle quali si sono spalancate le porte del carcere, le altre sono state invece sottoposte ai domiciliari. È l’esito dell’operazione chiamata in codic ... cn24tv.it

Spaccio di droga: l'inchiesta della Dda, ecco i 23 indagati - facebook.com facebook

Cinturrino si scusa e nega lo spaccio. Le accuse degli altri agenti: “Pazzo, chiedeva soldi e droga” - la Repubblica x.com