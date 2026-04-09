A Sesto San Giovanni si sono verificati diversi episodi violenti nelle ultime settimane, tra cui spari in via Battisti e un accoltellamento avvenuto durante il giorno di Pasquetta. La presenza di episodi di pestaggi e aggressioni ha generato preoccupazione tra i residenti, molti dei quali hanno dichiarato di avere paura di uscire di casa. La situazione di sicurezza nel quartiere sembra essere al centro dell’attenzione pubblica.

Sesto San Giovanni (Milano), 9 aprile 2026 – Gli spari in via Battisti, l’ accoltellamento a Pasquetta. Non c’è fine per le serate di sangue nel comprensorio che va da piazza Oldrini al Rondò fino all’ormai sempre più calda piazza Trento e Trieste. Martedì sera in via Marconi è infatti scoppiata l’ ennesima rissa. “Tre ragazzi, armati di bastoni, scappavano. Uno aveva una mano insanguinata. Poco dopo si sono visti due poliziotti che li rincorrevano verso via Cardinal Ferrari - denuncia il Comitato “Riprendiamoci piazza Trento e Trieste” -. La conseguenza di quest’altro evento è stata la distruzione del parabrezza di uno dei residenti, che aveva parcheggiato all’inizio di via Marconi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spari, pestaggi e accoltellamenti: a Sesto San Giovanni c’è un problema di sicurezza. “Abbiamo paura a uscire”

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