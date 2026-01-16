Pestaggi baby gang e accoltellamenti violenza cieca che non risparmia giovanissimi e scuole | i casi in Toscana

In Toscana, episodi di violenza tra i giovani, tra pestaggi, baby gang e aggressioni gratuite, stanno crescendo in frequenza e gravità. Questi fenomeni coinvolgono anche scuole e giovanissimi, evidenziando una crisi sociale che richiede attenzione e interventi mirati. Un quadro preoccupante che richiede un approfondimento per comprendere le cause e individuare possibili soluzioni.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Un incubo che, drammaticamente, sta diventando sempre più ricorrente. Violenza cieca tra giovanissimi, baby gang, aggressioni incomprensibili e sempre più violente. Il culmine toccato nella mattina di oggi, 16 gennaio, all'istituto professionale Chiodo-Einaudi alla Spezia, dove un ragazzo di 17 anni ha accoltellato un coetaneo in classe, ha purtroppo una lunga scia di precedenti. Episodi gravissimi avvenuti perlopiù tra compagni di classe. Studente accoltellato in classe davanti ai compagni: "Gravissimo". Coetaneo lo aggredisce, terrore a scuola Il pestaggio a Prato. Andando indietro nel tempo, a fine ottobre, a Prato si è verificato un pestaggio in piena regola appena fuori dall'Istituto superiore Datini dove un gruppo di 5-6 giovani si è avventato su un loro coetaneo.

Il pestaggio a Lucca - Lo hanno aspettato fuori dalla scuola a Lucca e poi nel tragitto a piedi verso casa, a inizio novembre, lo hanno aggredito in tre, colpendolo con calci e pugni fino a procurargli sei fratture al volto ... lanazione.it

