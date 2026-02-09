Sesto San Giovanni pronto il piano sicurezza contro i reati giovanili | droni e metal detector mobili

Questa mattina il Comune di Sesto San Giovanni ha presentato il nuovo piano sicurezza contro i reati giovanili. Il progetto prevede l’impiego di droni e metal detector mobili nelle zone più a rischio. Le autorità vogliono rafforzare i controlli e prevenire gli atti di vandalismo e furti tra i giovani. Il sindaco ha spiegato che l’obiettivo è rendere le strade più sicure, soprattutto per le famiglie e gli studenti. La sperimentazione partirà nei prossimi giorni e durerà almeno sei mesi.

Sesto San Giovanni (Milano), 9 febbraio 2026 – Il 2026 sarà l'anno del giro di vite e del contrasto ai reati giovanili. Lo ha annunciato l'assessore alla Sicurezza Luca Nisco, durante una commissione che ha fatto il bilancio delle attività dei mesi scorsi e ha illustrato i settori su cui si concentrerà il comando di via Volontari del Sangue. "Abbiamo rafforzato dotazioni e competenze in relazione ai nuovi bisogni della comunità e alla gestione delle emergenze - ha premesso l'assessore - Tra le criticità maggiormente rilevate, dobbiamo lavorare ancora di più sull'educazione e sul rispetto della legalità da parte dei più giovani".

