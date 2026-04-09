A Cercola, alle porte di Napoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un uomo di 45 anni, rimasto ferito da sconosciuti. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e capire meglio quanto accaduto. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’accaduto né sulle condizioni dell’uomo. La scena è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Momenti di tensione alle porte di Napoli, dove un uomo di 45 anni è rimasto ferito in seguito a una sparatoria. L’episodio si è verificato a Cercola, nel Napoletano, al confine con il territorio di Ponticelli. L’uomo, di nazionalità ucraina, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania con una ferita da arma da fuoco al polso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ponticelli, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Secondo quanto riferito dalla vittima agli investigatori, gli aggressori avrebbero esploso diversi colpi di pistola nei suoi confronti. Il 45enne ha dichiarato di non conoscere chi ha aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sparatoria a Cercola, 45enne ferito da sconosciuti: indaga la Polizia

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