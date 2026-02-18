Agguato a Gallipoli doppia sparatoria | in carcere due fratelli e anche il 45enne ferito

Il 27 ottobre, a Gallipoli, due fratelli sono stati arrestati dopo una sparatoria tra le palazzine di via Carlo Massa, dove rimase ferito Michel Barba, un uomo di 45 anni. La polizia ha individuato e fermato i fratelli poco dopo l’episodio, recuperando anche l’arma usata. La vicenda ha scatenato tensione nel quartiere, rendendo evidente il livello di violenza nelle zone periferiche della città. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni che hanno assistito alla sparatoria. La vicenda si conclude con la detenzione dei sospettati.

Si tratta dei due fratelli Bernardo e Gabriele Gatto di Gallipoli, rispettivamente di 49 e 40 anni. Ed è stata trasferita in carcere anche la vittima dell'agguato di quella sera, lo stesso Michel Barba. Il tutto in esecuzione dell'ordinanza di custiodia cautelare emessa dal gip, Maria Francesca Mariano, su richiesta del magistrato che ha coordinato le indagini, il pm Alfredo Manca. Qui aveva ricevuto le prime cure per le lesioni subite, riportando una ferita d'arma da fuoco al torace. Successivamente Barba è poi stato trasferito presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce e ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, sebbene, fortunosamente, non risultasse in pericolo di vita. Lo scorso 27 ottobre via Carlo Massa fu teatro di un agguato, nel corso del quale un uomo venne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al torace. Svolta nell'inchiesta sulla sparatoria del 27 ottobre scorso a Gallipoli. In carcere sono finiti due fratelli del posto e la stessa vittima dell'agguato. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato ai contrasti per il controllo delle piazze di spaccio.