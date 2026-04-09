Luciano Spalletti continuerà a sedere sulla panchina della Juventus fino al 2028, indipendentemente dal risultato del team nella qualificazione alla Champions League della prossima stagione. La società ha deciso di prolungare l’accordo con l’allenatore, che rimarrà in carica anche in caso di esito negativo in questa competizione. La firma del nuovo contratto è prevista nei prossimi giorni, senza condizioni legate alle prestazioni sportive.

Luciano Spalletti rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al 2028 a prescindere dalla qualificazione in Champions per la prossima stagione. La fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il tecnico, inoltre, vedrà anche un aumento del suo stipendio annuale. Il rinnovo di Spalletti. La Gazzetta dello Sport scrive: La Juventus bussa alla porta di Luciano Spalletti e gli fa sapere che alla Continassa hanno intenzione di anticipare i tempi. Tradotto: finire dentro alle prime quattro in campionato non è più dirimente per rinnovare il contratto in scadenza a giugno perché c’è la volontà di guardare oltre e di dare vita ad un progetto fino al 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti rinnoverà con la Juventus fino al 2028

Juventus-Spalletti, firma imminente: blindato il futuro fino al 2028La Juventus e Luciano Spalletti sono pronti a blindare il proprio legame: il rientro del tecnico a Torino, previsto per domani dopo un breve break...

Juventus-Spalletti, Fumata Bianca: Rinnovo fino al 2028 entro PasquaLa Juventus blinda il proprio futuro tecnico: il rinnovo di Luciano Spalletti è in fase di risoluzione definitiva, con la firma sul nuovo contratto...

Spalletti rinnova: mossa che cambia Juventus

Temi più discussi: Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato; Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di Chiellini; Juventus, Spalletti rinnova: a breve la firma; Pressing: Juve, perché Spalletti non rinnova? Video.

Juventus, Spalletti rinnova: a breve la firmaCon o senza quarto posto blindato, la Juventus ha deciso di ricostruire con Luciano Spalletti in panchina. La prossima estate ed il prossimo mercato dipenderanno molto dal piazzamento finale: la corsa ... fantacalcio.it

Juventus, Spalletti firma il rinnovo: Elkann interviene in prima persona. Ma il futuro di Lucio passa dal mercatoJuventus, Spalletti firma il rinnovo: stavolta a pesare è la volontà di Elkann. Ma il futuro di Lucio passa dal mercato ... sport.virgilio.it

NUOVA PUNTATA @calcio.selvaggio ! Il rinnovo di Spalletti ancora in bilico. Sarà forse dovuto al fattore Champions Il tecnico toscano rinnoverà con i bianconeri Corri a vedere la nuova puntata su Youtube! - facebook.com facebook

#Spalletti rinnova con la #Juve: contratto biennale, confermata la notizia di CM x.com