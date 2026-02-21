Spalletti Juve sì al rinnovo anticipato ma vuole garanzie sul mercato | il grande sogno è lui

Luciano Spalletti ha deciso di accettare il rinnovo del contratto con la Juventus, ma chiede garanzie precise sul mercato. Il tecnico vuole assicurarsi di poter intervenire con nuovi acquisti durante la sessione di gennaio per rafforzare la squadra. La dirigenza bianconera sta valutando le possibilità per accontentare le sue richieste e portare a Torino un nome molto ambito. La trattativa tra le parti continua senza intoppi.

Spalletti Juve, sì al rinnovo anticipato ma vuole garanzie sul mercato: il grande sogno per rinforzare la rosa bianconera è lui. In un momento di forte turbolenza per la Juventus, Luciano Spalletti lancia un segnale di distensione e leadership, aprendo ufficialmente alla possibilità di un rinnovo anticipato. Il contratto del tecnico toscano scadrà a giugno, ma l’idea di prolungare subito il matrimonio con la Vecchia Signora nasce dalla volontà di trasmettere stabilità all’intero ambiente e forza al progetto bianconero, proprio mentre la squadra deve affrontare un’emergenza difensiva senza precedenti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti Juve, pronto il rinnovo al 2028: Lucio non ha fretta e vuole garanzie sul mercato. Non solo Yildiz, le 3 richiesteL’allenatore Spalletti e la Juventus sono vicini a un rinnovo contrattuale fino al 2028.

Leggi anche: Mercato Juve, Spalletti chiede rinforzi a gennaio: lui resta il sogno del tecnico, ma non sarà facile accontentarlo per costi e conti del club. I dettagli

SPALLETTI ALLA JUVENTUS: DUE ANNI FA DICEVA COSE DIVERSE

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.