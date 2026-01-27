Spalletti Juve pronto il rinnovo al 2028 | Lucio non ha fretta e vuole garanzie sul mercato Non solo Yildiz le 3 richieste

L’allenatore Spalletti e la Juventus sono vicini a un rinnovo contrattuale fino al 2028. Lucio, dirigente coinvolto, preferisce prendersi il tempo necessario e desidera garanzie sul mercato. La trattativa si concentra anche su alcune richieste specifiche, tra cui il rafforzamento della rosa con nuovi acquisti. La decisione definitiva dipenderà dall’accordo sulle condizioni e sulle garanzie future.

fatte alla società. Il legame tra Luciano Spalletti e la Juventus si fa sempre più stretto, trasformandosi nel pilastro su cui fondare il futuro del club. Dopo la convincente vittoria contro il Napoli, alla Continassa non ci sono più dubbi: l’obiettivo è blindare il tecnico toscano con un progetto a lungo termine, almeno fino al 2028. E, come scrive La Gazzetta dello Sport, il club lo ha esplicitato all’allenatore anche nelle ultime ore. Se l’accordo iniziale di ottobre era nato come una scommessa reciproca di soli otto mesi, i risultati e la valorizzazione della rosa hanno cambiato radicalmente le gerarchie, mettendo Spalletti in una posizione di forza e grande credibilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il rinnovo di Weston McKennie rappresenta un momento importante per il futuro del giocatore e della Juventus.

