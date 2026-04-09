A fine ottobre, l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino al 2028. La firma segna un cambio di rotta per la gestione tecnica e le strategie del club, con il contratto che stabilisce i termini della collaborazione e la durata dell’accordo. Questa decisione arriva in un momento di attenzione sul ruolo del nuovo tecnico e sulle prospettive future della squadra.

Quando a fine ottobre Luciano Spalletti ha preso in mano la penna per firmare il contratto che lo faceva entrare nel mondo Juventus, successore di Igor Tudor esonerato per scarso rendimento della squadra, l’ex ct della nazionale era un allenatore con poco potere negoziale e molta voglia di rimettersi in gioco. Solo quattro mesi prima era stato sollevato dalla guida della nazionale italiana dopo lo choc della sconfitta in Norvegia e con un girone di qualificazione al Mondiale compromesso, secondo momento difficile dopo un Europeo deludente nel 2024. Epilogo impossibile da accettare per la persona che nel 2023, non un secolo fa, era stato l’architetto dello storico ritorno allo scudetto del Napoli dopo un digiuno lungo 33 anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Spalletti e il contratto (fino al 2028) che cambia le strategie della Juventus

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Come riportato da Fabrizio Romano, Luciano Spalletti e la Juventus hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto fino a giugno 2028. - facebook.com facebook