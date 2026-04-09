Nella serata di ieri, a Terme Vigliatore, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo durante il quale è stata trovata una quantità di hashish destinata, secondo le accuse, allo spaccio. L’uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato in caserma.

Nella serata di ieri, a Terme Vigliatore, i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 31enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo e l’arresto L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione locale e della Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio antidroga. L’uomo è stato bloccato mentre cedeva una dose di hashish a un altro soggetto. La perquisizione e i sequestri La successiva perquisizione nell’abitazione del 31enne ha consentito di rinvenire circa 200 grammi di hashish già suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e una somma di oltre mille euro, ritenuta provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spaccio di hashish, arrestato 31enne a Terme Vigliatore

Pizzicato con dosi di cocaina e hashish e mille euro in contanti, dentro casa il 'laboratorio di spaccio': arrestato 31enneFermato dai Carabinieri durante un controllo, addosso all'uomo sono state trovate diverse dosi di droga e una notevole quantità di contanti Prosegue...

In casa 151 chili di hashish e 47 di cocaina: arrestato un 31enneNella notte del 27 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro, supportati dai militari della Sezione Operativa di Bergamo, hanno...

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Spaccio ai giardini della Fiumara: arrestati tre giovanissimi, sequestrati droga e contantiI Carabinieri di Sampierdarena bloccano un 19enne, un 21enne e una ragazza genovese durante uno scambio. In casa della coppia trovati altri 80 grammi di hashish e 1.600 euro. lavocedigenova.it

NanoTV. . #AFRAGOLA Arrestato un uomo per spaccio. Tratto in arresto dalla squadra investigativa del Commissariato di Polizia diretto dal vice questore Manuela Marafioti. Smantellata piazza di spaccio nel quartiere Salicelle #NANOTV #OnTheRoad - facebook.com facebook

Spaccio di droga a Foggia, in 28 rischiano in processo: c'è pure l'albanese Shima x.com