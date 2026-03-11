Lega e Pri insieme in Consiglio Pieri si dissocia | Il repubblicanesimo non si piega agli opportunismi

In Consiglio comunale a Forlì, Lega e Partito repubblicano hanno formato un nuovo gruppo con i consiglieri Albert Bentivogli e Marco Catalano, entrambi leghisti, e la segretaria provinciale dell'Edera, eletta tra le fila della Civica-Forlì Cambia. Pieri ha preso le distanze, dichiarando che il repubblicanesimo non si piega agli opportunismi.

"Il repubblicanesimo non è una semplice appartenenza formale, ma una tradizione politica e morale fondata sui principi indicati da Mazzini", attacca Pieri Lega e Partito repubblicano si sono alleati in Consiglio comunale a Forlì, dando vita a un nuovo gruppo composto dai consiglieri comunali leghisti Albert Bentivogli e Marco Catalano e dalla segretaria provinciale dell'Edera, la consigliera comunale eletta tra le file della Civica-Forlì cambia Alessandra Ascari Raccagni. Per quest'ultima si tratta di “un percorso condiviso e meditato che valorizzerà non solo gli ideali ma anche le competenze degli appartenenti alle due forze politiche interamente finalizzate al benessere e al futuro del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

