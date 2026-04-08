Spaccatura nel Pri in Romagna da Forlì chieste le dimissioni del segretario regionale Fusignani

Nel quartiere di Forlì, il Partito della Rifondazione Italiana si trova in una fase di crisi interna. Con circa 150 iscritti, alcuni membri hanno espresso la sensazione di essere sotto un presunto attacco discriminatorio. Durante una riunione serale, la direzione locale ha approvato diverse delibere, votate con 15 sì e 2 contrari, tra cui la richiesta di dimissioni del segretario regionale.

Il Pri di Forlì, con i suoi circa 150 iscritti, spiega di sentirsi “sotto un attacco discriminatorio” e per questo, con una serie di delibere votate con due voti contrari sui 17 presenti, la direzione della consociazione forlivese dell’Edera ieri sera ha deciso una serie di azioni: la volontà di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Giorgia Meloni scarica Daniela Santanchè, chieste le dimissioni del ministro per "sensibilità istituzionale"La premier dice di apprezzare la decisione di Delmastro e Bartolozzi di lasciare i rispettivi incarichi governativi e auspica lo stesso per il... Delmastro smentisce le dimissioni chieste da Meloni, "ho deciso io col partito, ma non ho fatto nulla di male"Andrea Delmastro sulle dimissioni da sottosegretario Il caso della società aperta con la figlia di un prestanome della camorra Il futuro di Delmastro...