Il folle raid su Gibilterra così dieci SM79 italiani sfidarono la Royal Navy

Il 10 ottobre 1940, dieci bombardieri italiani SM79 attaccarono Gibilterra, sfidando la potente Royal Navy. La causa di questa audace operazione fu la volontà di mettere sotto pressione le forze britanniche nel Mediterraneo. Gli aerei partiti dalla Libia attraversarono il mare e si avventurarono vicino alla roccaforte, rischiando di essere abbattuti. La missione, senza precedenti, mirava a colpire obiettivi strategici e dimostrare il coraggio dell'aviazione italiana. Questa azione rimane nella memoria come esempio di audacia militare.

Quella che vi stiamo per narrare non è una storia nota, anche se potrebbe tranquillamente essere l'ispirazione per un grande film di guerra, dato che chilometri di pellicola sono stati investiti su missioni meno temerarie. Avrete certo sentito parlare del raid dei B-25 del gruppo di Doolittle, i bombardieri che decollarono dal ponte della portaerei Uss Hornet per colpire Tokyo e vendicare simbolicamente l'attacco giapponese a Pearl Harbor, nell'aprile del 1942, o dei famigerati Dambuster della Royal Air Force, che bombardarono con le " bouncing bomb " le dighe della Ruhr, inondando il cuore dell'industria bellica tedesca, e forse perfino della prodezza a bassa quota che misero a segno i piloti di Mosquito che presero parte al raid sulla prigione di Amiens, si dice "orchestrata" come copertura dal Secret Intelligence Service per creare un diversivo; eppure, in pochi conoscono le geste dei temerari equipaggi degli aerosiluranti Savoia-Marchetti S.