Messina e le Eolie sotto la morsa del maltempo | un camionista sfugge alle onde

Un camionista di Messina si è salvato sfuggendo alle onde gigantesche causate dal maltempo che ha colpito la zona. Le raffiche di vento e le maree alte hanno messo a rischio le strade e le spiagge delle Eolie, spingendo le autorità a mettere in guardia i residenti e i turisti. La tempesta ha provocato onde alte diversi metri, costringendo molti a rimanere lontano dalle coste.

, allerta per le coste. Violente mareggiate hanno colpito la provincia di Messina, in Sicilia, causando danni significativi alle infrastrutture costiere e isolando parzialmente alcune comunità delle Isole Eolie. Un camionista è stato coinvolto in un episodio particolarmente critico ad Acquacalda, sull’isola di Stromboli, riuscendo a evitare l’impatto con un’onda improvvisa che ha invaso la strada. Le autorità locali e la Protezione Civile sono al lavoro per gestire le emergenze e monitorare l’evoluzione della situazione meteo, mentre si temono ulteriori danni nelle prossime ore.🔗 Leggi su Ameve.eu VIDEO | Il maltempo travolge Messina e provincia: camionista miracolato sfugge alle onde ad AcquacaldaUn camionista di Messina si salva per miracolo mentre cerca di attraversare le onde a Acquacalda, colpito dal maltempo che da giorni sta flagellando la zona. Il territorio metropolitano nella morsa del maltempo, previsto peggioramento fino alle prossime 24 oreIl maltempo sta colpendo il territorio metropolitano a causa di una perturbazione che si sta intensificando. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, scatta l'allerta arancione in provincia di Messina; Scossa di terremoto magnitudo 2.9 nei pressi di Isole Eolie (Messina); Le Eolie per il 2026 tra cibo e storia; Sicilia ostaggio del vento: raffica da 100 km/h ribalta un furgone a Messina. Venerdì allerta gialla, scuole chiuse a MessinaNuova ordinanza del sindaco Basile. Le previsioni di domani ma intanto va fronteggiata la perturbazione di oggi ... tempostretto.it L'autostrada Messina-Catania chiusa al traffico per forti raffiche di ventoA causa del forte vento il Consorzio autostrade siciliane ha confermato la chiusura dell'autostrada A18 Catania-Messina nel tratto compreso tra Giarre e Messina Tremestieri, in entrambe le direzioni. tg24.sky.it Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il 15-02-2026 04:07:25 (UTC) 3 ore, 16 minuti fa 15-02-2026 05:07:25 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5060, 14.3820 ad una profondità di 4 km. facebook [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 05:07 IT del 15-02-2026 a Isole Eolie (Messina) Prof= 0 Km #INGV_44887711 x.com