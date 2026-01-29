Reggio Calabria Gdf scopre arsenale nascosto sotto terra nella Piana di Gioia Tauro

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto un deposito di armi nascosto sotto terra nella Piana di Gioia Tauro. Gli agenti sono entrati in un’area isolata e difficile da raggiungere e hanno trovato un arsenale ben fornito. La scoperta si inserisce in un’operazione di controllo sul territorio, che continua senza sosta.

Il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto, in un'area isolata e di difficile accesso della Piana di Gioia Tauro, un deposito di armi particolarmente fornito. L'operazione, che fa seguito ad altre analoghe attività di servizio che hanno recentemente interessato la provincia di Reggio Calabria, s'inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto finalizzato a fronteggiare l'ingente e pericolosa disponibilità di armi da parte della locale criminalità organizzata. In particolare, nel corso di un'attività di controllo economico del territorio, una pattuglia della Guardia di finanza in fase di perlustrazione ha notato l'anomala presenza di un fusto di plastica tumulato in un'area rurale, la cui parte superiore – a causa delle forti piogge che hanno interessato nei giorni scorsi la zona – affiorava stranamente dal terreno.

