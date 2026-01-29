Arsenale da guerra custodito in un fusto sottoterra maxi sequestro nella Piana di Gioia Tauro

Nella Piana di Gioia Tauro i carabinieri hanno scoperto un arsenale nascosto sotto terra, all’interno di un fusto. Si tratta di un grosso sequestro di armi pronte all’uso che era stato occultato in un’area difficile da raggiungere. Gli investigatori hanno trovato le armi durante un’operazione mirata e ora stanno cercando di capire chi le abbia nascoste e perché.

Un arsenale pronto a entrare in azione, nascosto sottoterra in una zona impervia della Piana di Gioia Tauro. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria nel corso di una mirata attività di controllo del territorio, portando alla luce un.

