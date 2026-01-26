Sorpreso a bordo di un’auto rubata con 70 bottiglie di super alcolici risultate rubate | denunciato 28enne italiano

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intercettato un 28enne italiano a bordo di un’auto risultata rubata, con a bordo 70 bottiglie di superalcolici anch’esse provenienti da furto. L’uomo è stato denunciato per possesso illecito e ricettazione. L’operazione fa parte di un più ampio piano di controlli finalizzati a prevenire reati e garantire la sicurezza nel territorio cittadino.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma ha sottoposto a controllo il conducente di un’auto sospetta che in orario notturno stava percorrendo via San Leonardo Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno intensificato l’attività di controllo del territorio cittadino, finalizzata a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere, ponendo particolare attenzione a tutte quelle fattispecie di reati c.d. “predatori” che minano la serenità della collettività andando a pregiudicare la sfera patrimoniale e l’inviolabilità del domicilio. Alle 2 della notte del 23 gennaio, durante il servizio di perlustrazione, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato un’auto del tipo utilitaria, procedere sulla via S.🔗 Leggi su Parmatoday.it

