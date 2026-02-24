Sorpreso a lanciare droga e telefonini nel carcere | arrestato un salernitano

Un uomo di 50 anni di Salerno è stato catturato mentre cercava di lanciare droga e telefoni cellulari nel carcere di Aversa. La polizia penitenziaria ha sorpreso il soggetto mentre armeggiava con oggetti sospetti, cercando di farli passare oltre le sbarre. L'episodio si è verificato durante un controllo di routine, e l’uomo è stato subito fermato. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tentativo di aggirare le misure di sicurezza delle carceri.

La sua presenza è stata notata dall’automontato della penitenziaria che era in servizio proprio a presidio delle mura di cinta Un 50enne salernitano è stato arrestato dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Aversa. Lo rende noto il segretario regionale dell’Osapp Vincenzo Palmieri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nei pressi del muro di cinta mentre era intento a lanciare droga e telefoni cellulari all’interno del penitenziario. Qualora fosse riuscito nel proprio intento avrebbe gettato i ‘pacchi’ nell’area comune dove sarebbero potuti essere raccolti dai detenuti lavoranti e introdotti poi nelle sezioni penitenziarie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

