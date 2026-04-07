Dopo mesi di lanci di droga e cellulari all’interno del carcere della Dogaia, la polizia penitenziaria è riuscita a individuare e fermare due persone che all’esterno del carcere lanciavano oggetti tramite corda e martello. Gli agenti hanno portato a termine con successo l’operazione, bloccando i due sospetti e interrompendo così le attività illecite che si svolgevano all’interno della struttura.

Alla fine sono stati individuati e bloccati. Dopo mesi che dall’esterno del carcere della Dogaia piove di tutto all’interno, finalmente la polizia penitenziaria è riuscita ad acciuffare due "lanciatori". Nella notte fra domenica e lunedì, "sono stati arrestati due soggetti, colti in flagranza di un lancio dall’esterno verso l’interno dell’istituto. Erano muniti di corda e martello e si ipotizza che il lancio dovesse avvenire con il martello", ha spiegato il procuratore Luca Tescaroli. Secondo quanto accertato, i due stavano provando a tirare droga e cellulari dentro alla Dogaia usando un martello e della corda. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati due agenti che avevano appena terminato il servizio e che stavano tornando a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Droga e cellulari in carcere. Presi i lanciatori all’esterno. Tiravano con corda e martello

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Vieni intercettato mentre parli di mattonelle. Gli inquirenti pensano che ti stia riferendo a partite di droga. E invece stai soltanto parlando di lavoro, perché ti occupi di edilizia. E sei innocente. La nuova puntata della rubrica "Giustiziati" per il quotidiano "La Ragi x.com

In casa aveva quasi un etto e mezzo di cocaina ma evita il carcere perché deve sottoporsi a un intervento. È successo a Sulmona #LAquila #Droga - facebook.com facebook