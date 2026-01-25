Arrestato 37enne per lesioni personali gravissime dopo una violenta aggressione

Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravissime a seguito di una violenta aggressione. La vittima, un uomo di 68 anni, si trova attualmente in prognosi riservata dopo aver subito un intervento neurochirurgico. L’indagine è in corso per approfondire i dettagli dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento traevano in arresto un 37enne di Benevento, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravissime. Le immediate attività investigative consentivano di individuare e rintracciare, nel medesimo rione Libertà, l’autore dell’aggressione, identificato nel citato 37enne, che con violenti pugni e calci al volto avrebbe colpito la vittima alla testa. L’uomo indossava ancora capi di abbigliamento con evidenti tracce di sangue, che venivano sottoposti a sequestro. Dagli accertamenti svolti, il movente dell’aggressione risultava riconducibile a contrasti insorti in ambito familiare, legati a una relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

