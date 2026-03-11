Un farmaco chiamato sulthiame, già in uso per altri trattamenti, potrebbe offrire una nuova soluzione ai pazienti con apnea ostruttiva del sonno. Questa condizione provoca frequenti interruzioni della respirazione durante la notte, influendo sulla qualità del riposo. La sua potenziale applicazione in questo campo è stata oggetto di studi recenti, che ne hanno valutato le possibili implicazioni terapeutiche.

Un farmaco chiamato sulthiame potrebbe rappresentare una nuova speranza per chi soffre di apnea ostruttiva del sonno, una condizione che provoca interruzioni respiratorie ripetute durante la notte e influisce sulla qualità complessiva del sonno. Secondo i risultati di uno studio clinico europeo pubblicato su The Lancet, il sulthiame aiuta i pazienti a respirare più facilmente e a migliorare i livelli di ossigeno durante il riposo notturno. La ricerca è stata coordinata dall’Università di Göteborg, con il contributo di esperti come Jan Hedner, Ludger Grote e Kaj Stenlöf. Gli autori dello studio sottolineano come questo possa aprire la strada a trattamenti farmacologici alternativi per chi non tollera i dispositivi CPAP. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Un farmaco già esistente potrebbe cambiare la vita dei pazienti con apnea del sonno

