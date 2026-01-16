Salute 4.0 con Apple prevenzione smart | sensori per monitorare sonno e cuore

Salute 4.0 arricchisce il panorama della prevenzione con dispositivi Apple, che integrano sensori per monitorare sonno e battito cardiaco. In un contesto in rapida evoluzione, tra le novità di OpenAI e Anthropic, Apple rafforza l’attenzione alla salute personale attraverso soluzioni smart da indossare, offrendo strumenti pratici e accessibili per il monitoraggio quotidiano del benessere.

Mentre OpenAI presenta ChatGPT Salute e Anthropic rilancia con Claude per l’Healthcare, Apple punta forte sulla prevenzione da portare in tasca, al polso o alle orecchie. Un approccio interessante in un mondo che invecchia e in cui la longevità in salute può diventare un obiettivo possibile anche grazie ad algoritmi, sensori e tecnologia. L’obiettivo è triplice: prevenire, sensibilizzare e fornire assistenza. E non sono poche le possibilità già offerte dall’ App Salute sul telefonino, abbinata a Apple Watch e AirPods. Sicuri di conoscerle tutte? Se vi limitate a contare i passi, le calorie o a monitorare l’audio delle cuffie, forse è il caso di scoprire le nuove opzioni per la salute di udito, cuore e sonno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Apple punta sulla prevenzione smart: novità per cuore, udito e sonno Leggi anche: Li usiamo ogni giorno per monitorare sonno, passi e salute, ma pochi sanno che gli smartwatch e i bracciali fitness possono essere una miniera di dati per hacker e aziende La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Apple punta sulla prevenzione smart: novità per cuore, udito e sonno; Apple punta sulla prevenzione smart | novità per cuore udito e sonno. Ipertensione: Apple Watch ottiene l’ok di FDA e diventa un alleato per la prevenzione - Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo soffrono di ipertensione circa 1,3 miliardi di persone. iodonna.it Apple punta sulla prevenzione smart: novità per cuore, udito e sonno - Mentre OpenAI presenta ChatGPT Salute e Anthropic rilancia con Claude per l’Healthcare, Apple punta forte sulla prevenzione da portare in tasca, al polso o alle orecchie. msn.com

Apple Watch 11, che ha la salute al centro con un nuovo focus sull’ipertensione e un Fitness+ sempre più evoluto - Apple Watch Series 11 raggiunge oggi la sua piena maturità grazie alle nuove funzioni sanitarie introdotte con watchOS 26 e all’evoluzione di Apple Fitness+. vanityfair.it

Apple Salute si rinnova: vediamo le nuove funzioni in arrivo con iOS 26.4 x.com

Apple Watch per monitorare la salute e il comportamento dei pazienti con problemi cognitivi. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.