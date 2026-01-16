Salute 4.0 con Apple prevenzione smart | sensori per monitorare sonno e cuore

Da ildenaro.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salute 4.0 arricchisce il panorama della prevenzione con dispositivi Apple, che integrano sensori per monitorare sonno e battito cardiaco. In un contesto in rapida evoluzione, tra le novità di OpenAI e Anthropic, Apple rafforza l’attenzione alla salute personale attraverso soluzioni smart da indossare, offrendo strumenti pratici e accessibili per il monitoraggio quotidiano del benessere.

Mentre  OpenAI presenta ChatGPT Salute e Anthropic rilancia con Claude per l’Healthcare,  Apple  punta forte sulla  prevenzione da portare in tasca, al polso o alle orecchie. Un approccio interessante in un mondo che invecchia e in cui la longevità in salute può diventare un obiettivo possibile anche  grazie ad algoritmi, sensori e tecnologia. L’obiettivo è triplice: prevenire, sensibilizzare e fornire assistenza. E non sono poche le possibilità già offerte dall’ App Salute  sul telefonino, abbinata a  Apple Watch e AirPods. Sicuri di conoscerle tutte? Se vi limitate a contare i passi, le calorie o a monitorare l’audio delle cuffie, forse è il caso di scoprire le nuove opzioni per la salute di udito, cuore e sonno. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

