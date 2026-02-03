Smarrita la cagnolina Olga la proprietaria lancia un appello

La proprietaria di Olga, la cagnolina scomparsa a Nocera Superiore il 31 gennaio, ha lanciato un appello sui social e nelle zone vicine. Da giorni, il suo volto e il nome circolano tra i cittadini, nella speranza di ritrovarla sana e salva. L’Associazione Torrione Eventi APS invita chiunque abbia visto Olga a contattare subito le autorità o la proprietaria. La zona resta sotto osservazione, mentre si intensificano le ricerche.

L'Associazione Torrione Eventi APS rende noto che il giorno 31 gennaio, a Nocera Superiore, si è smarrita la cagnolina meticcia di nome Olga.L'appelloOlga è una cagnolina molto buona, docile e non aggressiva, molto amata dalla sua famiglia. La sua scomparsa ha gettato la proprietaria in uno stato.

