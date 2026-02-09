Sondaggi politici Fratelli d'Italia in risalita Vannacci all'1,5% | quanti voti prendono i partiti

I sondaggi politici mostrano un Fratelli d’Italia in crescita, che ora supera il 31 per cento. Il Partito Democratico invece si mantiene stabile, mentre gli altri partiti perdono terreno. La novità riguarda Futuro Nazionale, il nuovo movimento dell’ex generale Roberto Vannacci, che ottiene l’1,5 per cento.

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con una quota del 31,3%.

