Sondaggi politici Fratelli d'Italia perde ancora voti | un elettore su due non ha nessuna fiducia in Meloni

Secondo gli ultimi sondaggi, Fratelli d’Italia continua a perdere consensi, nonostante si confermi come il primo partito nel paese. La distanza tra il centrodestra e il centrosinistra si riduce, con meno di un punto percentuale di differenza nei voti. Un’ampia metà degli elettori manifesta sfiducia nei confronti del leader del partito.

Fratelli d'Italia perde consensi, anche se resta la prima forza politica nel Paese. Il centrodestra è quasi alla pari del centrosinistra, in termini di voti: c'è meno di un punto di differenza. E soprattutto vacilla il gradimento degli italiani per Giorgia Meloni: ben il 52% dice che non ha "per nulla" fiducia in lei. Sono i risultati del nuovo sondaggio di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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