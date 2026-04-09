Colpi seriali con la tecnica del foro del pneumatico a Montoro Centro | individuato il 49enne responsabile
I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno individuato un uomo di 49 anni, residente a Napoli, ritenuto responsabile di aver danneggiato le vetture di diverse persone a Montoro Centro. Nei mesi scorsi, in quattro occasioni, l’uomo ha effettuato forature ai pneumatici utilizzando la tecnica del “foro del pneumatico”. Le indagini hanno portato all’identificazione dell’autore, che ora è stato sottoposto a procedimento giudiziario.
I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno identificato l’autore, un 49enne napoletano, che nei mesi precedenti, in quattro circostanze poco distanti tra loro, si rendeva responsabile, mediante la tecnica del c.d. “foro del pneumatico”, di danneggiamento, furto e prelievo fraudolento mediante. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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