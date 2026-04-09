Colpi seriali con la tecnica del foro del pneumatico a Montoro Centro | individuato il 49enne responsabile

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno individuato un uomo di 49 anni, residente a Napoli, ritenuto responsabile di aver danneggiato le vetture di diverse persone a Montoro Centro. Nei mesi scorsi, in quattro occasioni, l’uomo ha effettuato forature ai pneumatici utilizzando la tecnica del “foro del pneumatico”. Le indagini hanno portato all’identificazione dell’autore, che ora è stato sottoposto a procedimento giudiziario.