A Como il sole splenderà fino a sabato, poi arriverà una perturbazione proveniente dal Nordovest che porterà pioggia. Le previsioni indicano che le condizioni meteo cambieranno nel corso della prossima settimana, passando da giornate soleggiate e miti a piogge che interesseranno la zona. La presenza di questa perturbazione sarà accompagnata da un calo delle temperature e da un aumento delle precipitazioni.

Il tempo a Como subirà una variazione dopo il fine settimana, con il passaggio da condizioni miti a un peggioramento dovuto a una perturbazione proveniente dalla Francia. Mentre l’anticiclone si sposta verso le zone settentrionali dell’Europa, portando correnti fredde dai Balcani che non riusciranno a impattare pesantemente sull’Adriatico, la zona del Nordovest sarà interessata da piogge e rovesci nella giornata di domenica 12 aprile. Stabilità termica e assenza di allerta per i prossimi giorni. Fino a sabato, il territorio comasco godrà di una situazione meteorologica prevalentemente serena. Per venerdì 10 aprile, le temperature vedranno una massima di 25°C contro una minima di 10°C, con uno zero termico posizionato a 2922 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como: sole fino a sabato, poi arriva la pioggia dal Nordovest

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