Soldi bloccati all’estero e promesse di guadagni | truffa da oltre un milione quattro a processo

A Bergamo, quattro persone sono state messe a processo per aver ideato una truffa da oltre un milione di euro. Secondo l’accusa, avevano creato un sistema che coinvolgeva la promessa di sbloccare milioni di euro bloccati all’estero, chiedendo pagamenti urgenti agli interlocutori. La vicenda si basa su una storia completamente inventata, utilizzata per convincere le vittime a consegnare denaro. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Bergamo. Avrebbero architettato un sistema per farsi consegnare denaro basato su una storia completamente inventata: milioni di euro bloccati all’estero, da sbloccare attraverso pagamenti urgenti. Con l’accusa di truffa in concorso sono finiti a processo quattro imputati – tre donne, di cui una di 68 anni e un’altra di 79, e un uomo, anche lui di 79 anni – ritenuti, a vario titolo, coinvolti in un unico disegno criminoso. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero agito in modo coordinato, con più azioni tra loro collegate, inducendo in errore due persone attraverso artifici e raggiri per ottenere un ingente profitto. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2021. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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