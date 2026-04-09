Sogno ma forse no Un gioco a tre con Pirandello al Teatro Modus

Al Teatro Modus si è svolto il debutto di una nuova produzione della compagnia Degli Orti, che ha portato in scena un testo di Luigi Pirandello in una versione inedita. La rappresentazione combina elementi di ironia, onirismo e comicità, offrendo al pubblico una lettura diversa delle opere dell’autore. La pièce, intitolata “Sogno (ma forse no). Un gioco a tre con Pirandello”, ha suscitato attenzione per l’interpretazione originale del testo.

Un nuovo brillante debutto per la compagnia professionistica del Teatro Modus Degli Orti, che mette in scena in maniera inedita un testo di Luigi Pirandello, tra ironia, onirismo e comicità. “Sogno (ma forse no). Un gioco a tre con Pirandello” è un gioco e un omaggio al tempo stesso, in. 🔗 Leggi su Veronasera.it Al Teatro Modus "Solita?" con Matteo BelliSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Al momento in... Anni '80 per carnevale al Teatro Modus con Teatrottanta Dance PartyAl Teatro Modus di Verona il carnevale si festeggia tornando nei mitici Anni Ottanta.