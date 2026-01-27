Al Teatro Modus Solita? con Matteo Belli

“Solita?” di Matteo Belli è uno spettacolo in tour nei teatri italiani, che affronta temi sulla società e l’essere umano attraverso un monologo ricco di riflessioni, ironia e emozioni. L’attore e regista bolognese propone un testo che invita a riflettere sulla quotidianità, con uno sguardo sincero e coinvolgente. Un’occasione per approfondire temi attuali in un contesto teatrale intimo e originale.

Al momento in tour nei teatri d'Italia, "Solità" è il nuovo spettacolo dell'attore e regista bolognese Matteo Belli, che porta in scena le sue riflessioni sulla società e l'essere umano in un monologo frizzante fra stupore, amarezza e ironia. Prodotto dall'associazione Ca' Rossa Aps e realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, fa il suo debutto a Verona venerdì 30 gennaio, ore 21, presso il Teatro Modus degli Orti, a meno di un anno dalla prima a Bologna.

