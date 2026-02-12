Anni ' 80 per carnevale al Teatro Modus con Teatrottanta Dance Party

Torna al Teatro Modus di Verona il Carnevale in stile Anni Ottanta. Teatrottanta Dance Party porta sul palco di Via Re Pipino un tuffo nel passato, con musica, danza e allegria. Lo spettacolo, molto atteso, si terrà venerdì 13, sabato 14 febbraio alle 21, domenica 15 alle 18 e anche martedì 17 febbraio.

Al Teatro Modus di Verona il carnevale si festeggia tornando nei mitici Anni Ottanta. Sul palco di Via Re Pipino arriva Teatrottanta Dance Party, una delle produzioni più amate della compagnia, in scena venerdì 13 e sabato 14 febbraio alle 21, domenica 15 febbraio alle 18 e martedì 17 febbraio alle 21. Lo spettacolo, ideato e interpretato da Andrea Castelletti, è un vero e proprio tuffo nel passato, tra moda, costumi, citazioni televisive, film cult e soprattutto tanta musica. La formula è quella che negli anni ha conquistato il pubblico: una festa che diventa spettacolo e uno spettacolo che diventa festa.🔗 Leggi su Veronasera.it

Dal 13 al 17 febbraio al Teatro degli Orti - Modus va in scena uno spettacolo tra sogno, musica e nostalgia, ideato e interpretato da Andrea Castelletti. #veronanetwork facebook