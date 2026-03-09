Un passo indietro su Calogero Sodano? Il Centrodestra nel caos pensando a un nuovo candidato a sindaco

Nel centrodestra si discute di un possibile cambio di strategia in vista delle prossime elezioni comunali. Fonti vicine ai protagonisti confermano che l'ex assessore regionale Roberto Di Mauro avrebbe deciso di ritirarsi dalla candidatura di Calogero Sodano. La notizia, non ufficiale, circola tra gli ambienti politici e alimenta il dibattito interno, mentre si cerca un nuovo possibile candidato a sindaco.

A determinare la presunta "rottura" sono stati i vertici di Fratelli d’Italia con la proposta di tornare al tavolo delle trattative per individuare una figura che possa realmente riunificare l'intero schieramento La notizia è di quelle che nessuno vuole fare uscire e che nessuno confermerà. Ma negli ambienti del Centrodestra tutti lo sanno e tutti ne parlano: l'ex assessore regionale Roberto Di Mauro avrebbe accettato di fare un passo indietro sulla candidatura di Calogero Sodano. A spingere in questa direzione, dopo la Lega e la Dc, erano stati i rappresentanti di Fratelli d’Italia Donzelli e Sbardella. Quest’ultimo, come... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

